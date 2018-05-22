Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina dice no al Milan per Veretout. Virata su Badelj...
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport il Milan ieri dopo aver fatto una richiesta per Veretout ed aver ricevuto un secco no dalla Fiorentina ritenuto incedibile, i...
A cura di Redazione Labaroviola
22 maggio 2018 09:12
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport il Milan ieri dopo aver fatto una richiesta per Veretout ed aver ricevuto un secco no dalla Fiorentina ritenuto incedibile, i rossoneri avrebbero virato su Badelj. Il croato è in scadenza il 30 Giugno e potrebbe già accordarsi con il club rossonero dal 1° Luglio. Questa settimana per la permanenza del neo capitano viola è fondamentale, di poi ci saranno le decisioni...