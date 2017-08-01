Gazzetta dello Sport, intermediario per Kalinic al Milan presente a Milano, si cerca sempre la cessione

In ballo sempre le contropartite, Paletta in stand by, Niang che piace tanto a Pioli è stato bloccato da Montella

Nikola Kalinic si è mosso in direzione Germania e ancora una volta il mercato non c’entra. Ieri l’intermediario dell’affare è tornato a Milano e in attesa di avere altri colloqui con il Milan ha di nuovo ascoltato le pretese viola. Kalinic è il più economico dei centravanti che i rossoneri hanno nel mirino ma per la sua società vale almeno 25 milioni di euro, componibili in parte fissa, bonus ed eventuali contropartite. Paletta è in stand by, mentre Niang, indiziato anche per volontà di Pioli, è bloccato da un altro allenatore, Montella, che per il secondo anno consecutivo l’ha di fatto tolto dal mercato dopo che M’Baye aveva già rifatto i bagagli.

La Gazzetta dello Sport