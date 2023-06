Gazzetta dello Sport, il Lecce mette nel mirino Terracciano per sostituire Falcone

Pietro Terracciano è finito nel mirino del Lecce. Come racconta La Gazzetta dello Sport, quest’estate assisteremo in Serie A ad un vero e proprio valzer dei portieri in fase di mercato. I cambi di maglia potrebbero riguardare anche la Fiorentina, che pensa ad un nuovo estremo difensore da affiancare a Pietro Terracciano. Proprio il numero uno viola, però, piace ad un altro club del nostro campionato, il Lecce di Pantaleo Corvino. Il d.s. salentino avrebbe individuato lui e Bartlomiej Drgowski come profili adatti per sostituire Wladimiro Falcone, controriscattato dalla Samp e che piace proprio anche alla Viola.