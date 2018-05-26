Gazzetta Dello Sport, Fiorentina Primavera a caccia della Final Four. Oggi la sfida alle 15.30 contro il Torino

Come riportato nell'edizione de La Gazzetta Dello Sport oggi la Fiorentina Primavera è a caccia della Final Four per la conquista dello Scudetto. La sfida è contro il Torino alle 15.30 (diretta Sporti...

Come riportato nell'edizione de La Gazzetta Dello Sport oggi la Fiorentina Primavera è a caccia della Final Four per la conquista dello Scudetto. La sfida è contro il Torino alle 15.30 (diretta Sportitalia) dove la squadra di Mister Bigica è chiamata alla grande prestazione nella gara d'andata. I grandi ex Ferigra (in forza al Torino) e Riccardo Sottil (in forza alla Fiorentina) si sfidano. I precedenti in campionato sono a favore dei granata che hanno vinto 3-0 a Firenze e 4-1 in casa.