Gazzetta dello Sport, Badelj non rinnoverà il contratto con la Fiorentina nonostante la permanenza a Firenze

Resta un caso aperto in casa viola nonostante la permanenza. Ci sarà lo svincolo a fine stagione per Badelj secondo la Gazzetta

Tra i "casi" di mercato estivi che sono rimasti irrisolti e che potrebbero riproporsi puntuali nel corso del mese di gennaio la Gazzetta dello Sport parla anche di Badelj, restato alla Fiorentina pur in scadenza di contratto: il croato è un punto fermo anche con Pioli, ma non intende rinnovare ed è destinato ad accasarsi a zero. Dopo il flirt con il Milan di inizio anno chissà che la storia non torni d’attualità.