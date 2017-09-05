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Gazzetta dello Sport, Badelj non rinnoverà il contratto con la Fiorentina nonostante la permanenza a Firenze

Resta un caso aperto in casa viola nonostante la permanenza. Ci sarà lo svincolo a fine stagione per Badelj secondo la Gazzetta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2017 10:03
Gazzetta dello Sport, Badelj non rinnoverà il contratto con la Fiorentina nonostante la permanenza a Firenze - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Tra i "casi" di mercato estivi che sono rimasti irrisolti e che potrebbero riproporsi puntuali nel corso del mese di gennaio la Gazzetta dello Sport parla anche di Badelj, restato alla Fiorentina pur in scadenza di contratto: il croato è un punto fermo anche con Pioli, ma non intende rinnovare ed è destinato ad accasarsi a zero. Dopo il flirt con il Milan di inizio anno chissà che la storia non torni d’attualità.

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