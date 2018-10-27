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Gazzetta dello Sport, 800 tifosi viola a Torino. Ecco la probabile formazione viola

Secondo quanto riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport saranno 800 i tifosi viola in trasferta oggi a Torino, per quando riguarda la formazione, fuori solo Norgaard per problema al ginocchio, d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2018 13:03
Gazzetta dello Sport, 800 tifosi viola a Torino. Ecco la probabile formazione viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas e Gerson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas e Gerson
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Secondo quanto riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport saranno 800 i tifosi viola in trasferta oggi a Torino, per quando riguarda la formazione, fuori solo Norgaard per problema al ginocchio, dubbi tra Edimilson e Gerson in mediana, davanti scalpita Mirallas che insidia Pjaca per una maglia da titolare al fianco di Simeone e Chiesa.

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