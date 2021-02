Gazzetta, De Rossi ha già rifiutato tre panchine: la prima è stata la Fiorentina. I motivi…

Fiorentina, Crotone e Cagliari. E sono tre… almeno quelle che si conoscono ma forse sono anche di più. Parliamo delle proposte ricevute da Daniele De Rossi nell’ultimo anno per sedersi su una panchina di A e iniziare la carriera da tecnico. Suo malgrado la risposta è stata sempre la stessa: mi spiace, ora non posso. Questione di regolamenti e di ritardi nei corsi per il patentato che rischiano di penalizzarlo anche la prossima stagione.

La prima a farsi avanti è stata la Fiorentina, la scorsa stagione, nel momento più critico di Iachini. Trattandosi di una piazza calda e importante come Firenze, De Rossi ha dovuto masticare amaro e declinare l’opportunità non volendo aggirare le norme, allenando ma figurando in altro ruolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

