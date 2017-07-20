Gazzetta, Corvino chiude per Veretout. Badelj licenzia il procuratore e rinnova per due anni..

Pantaleo Corvino ha chiuso l’operazione al volo portando a casa Jordan Veretout, classe 1993, centrocampista in uscita dall’Aston Villa

Pantaleo Corvino ha chiuso l’operazione al volo portando a casa Jordan Veretout, classe 1993, centrocampista in uscita dall’Aston Villa, vincitore del Mondiale U20 nel 2013 con la Francia di Pogba e Kondogbia. Si tratta di un talento vero come dimostra il suo percorso in tutte le nazionali giovanili. Un giocatore che ha avuto occasione di incrociare anche Giancarlo Antognoni nel periodo in cui era l’accompagnatore delle rappresentative azzurre. Il suo ruolo abituale è quello di play basso. Perfetto per il modulo 4-2-3-1 che ha in testa Pioli. Sarà il sostituto di un Vecino ormai sempre più indirizzato verso l’Inter. Un acquisto che va a completare un centrocampo che sarà composto da Sanchez, Cristoforo e da quel Badelj che, dopo aver "esonerato" il suo vecchio procuratore in eterno conflitto con la Fiorentina, allungherà presto il suo contratto per altri due anni.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport