Gazzetta consiglia Pioli: "Chi è subentrato oggi merita più spazio, deve fare qualche scelta difficile"

Gazzetta consiglia Pioli: “Chi è subentrato oggi merita più spazio, deve fare qualche scelta difficile”

Il primo tiro della Fiorentina in porta arriva al 68'

Il primo tiro in porta della Fiorentina è addirittura dopo settantotto minuti, punizione di Mandragora, e innesca un finale inatteso. Il Napoli giustamente fa riposare De Bruyne, Hojlund e Politano, ma la nuova versione, un 4-3-3 più classico con tridente Elmas-Lucca-Neres, non riesce più ad alzare il baricentro, mentre la Fiorentina trova energie nascoste chissà dove.

Segna Ranieri, Piccoli e Gosens per poco non rimettono in discussione il risultato. Questo sicuramente Conte lo ricorderà ai suoi più volte da qui a giovedì. Pioli, due punti in tre gare, ora deve fare qualche scelta difficile, ma chi è subentrato oggi merita spazio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

