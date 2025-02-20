Gazzetta: “Conference, stasera le partite di ritorno. Domani la Fiorentina scoprirà la sua avversaria”

Stasera via al ritorno dei playoff di Conference

Stasera al via i playoff di Conference League, con la Fiorentina che attenderà interessata. In particolare la viola dovrà avere gli occhi su due gare: Olimpia Lubiana-Borac Banja Luka e Panathinaikos-Vikingur. Dal ritorno delle due sfida si scoprirà le due squadre che verranno sorteggiate domani per decidere l'avversaria della Fiorentina agli ottavi. Partendo dalla seconda sfida, il Panathinaikos, deve rimettere in piedi la sfida dopo la sconfitta dell'andata in trasferta per 2-1. Un risultato un po' inaspettato che non sarà facile da ribaltare. La partita di stasera si giocherà alle 21.00. Per quanto riguarda invece la prima gara, all'andata, il Borac Banja Luka ha vinto per 1-0 in casa con un goal nel recupero del secondo tempo. Oggi, alle 18.45, l'Olimpia Lubiana proverà a strappare una vittoria trasportati dall'enfasi del pubblico di casa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.