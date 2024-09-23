Gazzetta: “Con Gudmundsson Fiorentina con il 4-2-3-1. Viola squadra camaleontica”

Non più 3-4-2-1 con l'uscita al campo di Quarta e Biraghi

Chi se non l'islandese poteva rompere il ghiaccio. La Fiorentina ottiene (finalmente) la prima vittoria della stagione grazie all'attesissimo Gudmundsson. L'ex Genoa era l'innesto che tutti i tifosi aspettavano di vedere in campo per la svolta della partita e della stagione, e così è stato. Con l'entrata di Gudmundsson Palladino ha cambiato volto alla sua Fiorentina ridisegnando la squadra intorno all'islandese.

Non più 3-4-2-1 ma, fuori Martinez Quarta e Biraghi e dentro Gudmundsson appunto e Ranieri, 4-2-3-1. La Fiorentina è tornata ad essere più sicura di sè, più propositiva in avanti e più organizzata in fase difensiva. Il tecnico campano ha sfruttato la settimana di lavoro con la squadra al completo insegnando ai suoi ragazzi ad essere camaleontici durante a livello tattico durante il match. Il risultato è stato la prima vittoria stagionale, seppur con qualche difficoltà, della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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