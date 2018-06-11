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Gazzetta, con DDV all'estero non sono previste svolte ma l'Inter insiste per Chiesa: soldi e 3 giocatori

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, l'Inter sarebbe tornata all'assalto per Chiesa. Non spaventa il rifiuto della Fiorentina al Napoli che offriva Ounas, Rog e 5...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2018 08:50
Gazzetta, con DDV all'estero non sono previste svolte ma l'Inter insiste per Chiesa: soldi e 3 giocatori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, l'Inter sarebbe tornata all'assalto per Chiesa. Non spaventa il rifiuto della Fiorentina al Napoli che offriva Ounas, Rog e 50 milioni. I viola ritengono incedibile il giocatore e vogliono resistere a tutti gli assalti. L'Inter ci riprova offrendo una cifra compresa tra 40 e 50 milioni con KaramohDalbert e Valietti. Diego Della Valle si trova all'estero e finchè non tornerà in Italia non vi saranno svolte.

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