Gazzetta, con DDV all'estero non sono previste svolte ma l'Inter insiste per Chiesa: soldi e 3 giocatori

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, l'Inter sarebbe tornata all'assalto per Chiesa. Non spaventa il rifiuto della Fiorentina al Napoli che offriva Ounas, Rog e 5...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, l'Inter sarebbe tornata all'assalto per Chiesa. Non spaventa il rifiuto della Fiorentina al Napoli che offriva Ounas, Rog e 50 milioni. I viola ritengono incedibile il giocatore e vogliono resistere a tutti gli assalti. L'Inter ci riprova offrendo una cifra compresa tra 40 e 50 milioni con Karamoh, Dalbert e Valietti. Diego Della Valle si trova all'estero e finchè non tornerà in Italia non vi saranno svolte.