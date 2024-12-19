Gazzetta: “Commisso vuole la terza finale di Conference. Ma occhio al Guimaraes, imbattuto e con un’identità”

I tre punti oggi assicurerebbero solo un'eventuale finale con il Chelsea

Se la mission vuol diventare possibile la Fiorentina non ha scelta: deve vincere stasera a Guimaraes, a nord di Porto contro una squadra, quella di Rui Borges, che ha una forte identità e che nel girone di Conference non ha mai perso.

Su 36 club iscritti solo tre sono imbattuti: il Chelsea, il Shamrock Rovers e, appunto, i portoghesi. Ma la Fiorentina ha un sogno che è poi quello dell'uomo che, a tutti gli effetti, ha investito affinché esso si possa realizzare: Rocco Commisso. Il proprietario italo-americano vuole ancora la finale, la terza di fila (in evidenza l'immagine di Commisso prima della scorsa finale di Atene).

Che, se tutto va come sta andando, ha già una finalista designata, il Chelsea. Che finora è un rullo: cinque su cinque vinte, 21 gol segnati, solo 4 subiti. Ma il Vitoria che stasera si mette sulla strada dei ragazzi di Raffaele Palladino, ha soltanto pareggiato in casa dell'Astana.

Per il resto ha vinto. Come la Fiorentina che, però, è caduta a Nicosia contro l'Apoel. E oggi deve far bottino pieno se vuole essere certa di avere a che fare col Chelsea solo, eventualmente, al gran ballo finale. Il pareggio dovrebbe garantire un posto tra le prime otto e quindi di evitare il playoff per andare avanti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-biraghi-ha-detto-si-al-napoli-spinazzola-o-folorunsho-alla-fiorentina/281515/