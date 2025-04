Gazzetta: “Commisso ha già in testa il riscatto di Fagioli, verserà 13,5 milioni alla Juventus”

Nel post coelhiano Fagioli non voleva pensare al futuro, ma, invece, il domani conta eccome. Per lui, per il club, per i tifosi fiorentini sempre particolarmente esigenti. La presenza di Rocco Commisso in queste settimane al Viola Park è servita anche a programmare la prossima stagione. La società, che ha già deciso di tenere lo strepitoso De Gea e l’esterno psicologo Gosens, ha in testa di riscattare anche Nicolò dalla Juventus, versando i 13 milioni e mezzo che servono. Le operazioni di recupero, anche psicologico, dei calciatori a Firenze hanno funzionato bene. Vedi Kean. La vita di Fagioli è al Viola Park. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.