Gazzetta: “Commisso e i calciatori sanno che vincere la Conference è l’unica strada per tenere l’Europa”

Rassegna Stampa

In A la Fiorentina gioca per salvarsi

La Fiorentina ora gioca per salvarsi in A, ma l’Europa stuzzica Rocco Commisso e i calciatori sanno che vincere in Conference è forse l’unica strada percorribile per tenere questo affascinante palcoscenico. «Mi permette di vedere all’opera altri giocatori. La coppa arriva nel momento giusto. È bello giocare ogni tre giorni. Ma conosco le insidie delle coppe europee. È un altro calcio.

L’Aek che abbiamo visto al video è molto offensivo, propositivo. Mi piace. Ha molti uomini che hanno fatto la Serie A e c’è chi vorrà togliersi delle soddisfazioni e che sa dove si troverà». Il tecnico in Grecia, 20 anni fa, da difensore fece poche partite con l’Akrafitos. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

