Gazzetta: “Colpani finalmente l’uomo in più. La doppietta è stata un toccasana. Palladino si gode i suoi pupilli”

Dopo un inizio in salita, la Fiorentina sta riscoprendo Colpani

Finalmente l'uomo in più. Dopo un inizio decisamente in salita, ora la Fiorentina sta riscoprendo il miglior Andrea Colpani. Battuto il Milan, fatto il primo colpo esterno in campionato e in Conference, ora Palladino sta iniziando a poter contare davvero sulle proprie certezze. In attesa di capire se e quanto potrà utilizzare Kean contro la Roma, il tecnico si gode i suoi pupilli, su tutti proprio l'ex Monza.

La doppietta di Lecce ha decisamente riacceso il centrocampista, che si è sbloccato e mercoledì era accanto all'allenatore in conferenza stampa pre-coppa. Solo una questione di forma, ha chiarito: per ora sul campo ha avuto riscontro. Otto gol in campionato gli hanno permesso di fare capolino a Coverciano in azzurro: domani avrà un'altra chance per incrementare bottino e prestazioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/repubblica-bove-e-il-tuttofare-della-fiorentina-palladino-non-ci-rinuncia-mai-scende-sempre-in-campo/274055/