Gazzetta, Chiesa e Simeone, la Fiorentina aspetta la risposta per i rinnovi. Durante le feste di Natale...
Secondo quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, Chiesa e Simeone sono intoccabili. Le vacanze di Natale saranno l’occasione per discutere dei rinnovi di contratto dei due attaccanti. La...
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2018 10:24
Secondo quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, Chiesa e Simeone sono intoccabili. Le vacanze di Natale saranno l’occasione per discutere dei rinnovi di contratto dei due attaccanti. La zia del Cholito ha già parlato con Corvino e aspetta risposte ufficiali. Mentre babbo Chiesa, dopo alcuni colloqui informali, attende di sedersi al tavolo per discutere dell’allungamento del contratto di Federico.