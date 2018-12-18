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Gazzetta, Chiesa e Simeone, la Fiorentina aspetta la risposta per i rinnovi. Durante le feste di Natale...

Secondo quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, Chiesa e Simeone sono intoccabili. Le vacanze di Natale saranno l’occasione per discutere dei rinnovi di contratto dei due attaccanti. La...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2018 10:24
Gazzetta, Chiesa e Simeone, la Fiorentina aspetta la risposta per i rinnovi. Durante le feste di Natale... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa e Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa e Simeone
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Secondo quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, Chiesa e Simeone sono intoccabili. Le vacanze di Natale saranno l’occasione per discutere dei rinnovi di contratto dei due attaccanti. La zia del Cholito ha già parlato con Corvino e aspetta risposte ufficiali. Mentre babbo Chiesa, dopo alcuni colloqui informali, attende di sedersi al tavolo per discutere dell’allungamento del contratto di Federico.

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