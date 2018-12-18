Gazzetta, Chiesa e Simeone, la Fiorentina aspetta la risposta per i rinnovi. Durante le feste di Natale...

Secondo quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, Chiesa e Simeone sono intoccabili. Le vacanze di Natale saranno l’occasione per discutere dei rinnovi di contratto dei due attaccanti. La...

A cura di Redazione Labaroviola 18 dicembre 2018 10:24

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa e Simeone

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