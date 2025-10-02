Gazzetta chiarisce: “Dzeko non è venuto a Firenze per fare la comparsa”

La Fiorentina deve sfruttare la gara di stasera per rilanciarsi. Pioli dà una sola certezza: «In porta gioca De Gea». La presenza di Piccoli con lui in sala conferenze del Viola Park e la squalifica di Moise portano a pensare che il bergamasco, costato una fortuna, debutti da titolare in Europa.

Anche se per i cechi il pericolo è Edin Dzeko con la sua esperienza e la sua capacità di far gol. È vero che il bosniaco non è venuto a Firenze per fare la comparsa e la forte personalità che ha dice che vuole incidere. Ma la sensazione (salvo uso del 3-4-1-2) è che oggi entri a gara in corso, lasciando spazio ancora al 3-5-2 e ad Albert Gudmundsson a sostegno di Piccoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.