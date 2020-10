Gazzetta, Castrovilli incanta e consolida la panchina di Iachini. Dragowski decisivo in due occasioni

Due gol e un assist sotto gli occhi di Roberto Mancini. Tanto per ricordare al cittì azzurro che lui agli Europei ci vorrebbe andare. Gaetano Castrovilli trascina la Fiorentina a una sofferta vittoria per 3 a 2. Un successo che regala un timido sorriso a patron Commisso e consolida, almeno per il momento, la panchina di Beppe Iachini. Ma quanta fatica per i viola incapaci, come era successo contro Lo Spezia, di gestire con personalità la situazione di vantaggio. Non a caso, oltre a Castrovilli il migliore in campo tra i viola è stato il portiere Dragowski autore di almeno due interventi decisivi. La Fiorentina, insomma, ha molto da lavorare sul piano della gestione della partita. Anche se è giusto ricordare che Ribery ieri era in tribuna infortunato e il debutto da titolare di Callejon in versione seconda punta non ha convinto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, REPORT MEDICO, TRAUMA DISTORSIVO PER PEZZELLA, TRAUMA CONTUSIVO PER LIROLA. LE CONDIZIONI DI RIBERY…