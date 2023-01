Gazzetta, Brekalo colpo anticipato di 6 mesi per battere la concorrenza e per sostituire Sottil 

Brekalo è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. L’attaccante croato è atterrato ieri sera all’aeroporto di Peretola. Elegante, in cappotto grigio, sorridente e con voglia di parlare perché il viola era il suo desiderio. Il club di Commisso aveva in programma di ingaggiarlo quest’estate a parametro zero, ma ha deciso di accelerare la trattativa principalmente per due motivi: l’interesse per il giocatore del ‘98 anche di Udinese, Dinamo Zagabria e persino Napoli. E il lungo infortunio di Riccardo Sottil. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

