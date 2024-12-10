Gazzetta: “Bove tra due mesi potrà decidere se togliere il defibrillatore. Ma il ritorno in Serie A resta quasi impossibile” 

Bove nei prossimi giorni potrà lasciare Careggi e andare al Viola Park a salutare i suoi compagni

Oggi verrà impiantato il defibrillatore sottocutaneo a Edoardo Bove. Questa è la scelta presa dal giocatore che, così facendo, nei prossimi giorni potrà lasciare l'ospedale di Careggi. Secondo il protocollo sanitario fiorentino infatti, il giocatore per poter lasciare la struttura devo sottoporsi a tale intervento in quanto si è arrivato nella struttura con un problema di natura cardiaco.

Il defibrillatore che verrà impiantato a Bove sarà removibile. Dopo un paio di mesi circa il giocatore potrà decidere di rimuoverlo. Questo però, non vuol dire che potrà tornare a giocare in Italia; indipendentemente dal tipo di defibrillatore le strade per il proseguo della carriera in Italia sembrano destinate a chiudersi dato che, di norma, in casi come questo non viene concessa l'idoneità. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/kayode-mi-ispiro-a-dimarco-e-troppo-forte-champions-presto-per-dirlo-palladino-lavora-sullaspetto-mentale/280274/