Gazzetta: “Bove infastidito da tanto clamore, la Fiorentina non indosserà maglie in suo sostegno: l’ha chiesto lui”

Bove scherzando com i compagni, gli ha detto che devono vincere anche senza il suo aiuto

Ieri mattina Edoardo Bove è comparso in video a tutti i compagni prima dell'allenamento della vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Empoli. Il centrocampista, sorridente, ha ricordato che la squadra deve vincere anche senza il suo aiuto. Su un altro telefono, quello del padre, ha risentito la voce del vecchio maestro José Mourinho.

Bove non si sente nient'altro che un pilota fermo ai box. Stranito, pure un po' infastidito dal rumore intorno, si concentra solo sui tempi di recupero. Quasi per dare un calcio a questo clamore e per riprendersi pezzi di normalità, lui stesso ha chiesto che oggi non ci siano particolari manifestazioni pubbliche. La Fiorentina non indosserà, quindi, magliette di sostegno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/pedulla-duro-su-zaniolo-ha-condiviso-lo-spogliatoio-con-bove-ieri-ha-perso-una-grande-occasione/279424/