Gazzetta: "Bove in tribuna per Juve-Fiorentina, supporterà così i suoi compagni"
Dopo essere tornato in Fiorentina-Udinese, Bove sarà con i suoi compagni anche a Torino
Dopo aver vissuto dalla panchina la sconfitta contro l'Udinese, oggi Edoardo Bove sarà sulle tribune dell'Allianz Stadium per assistere al match dei propri compagni contro la Juventus. Il mediano romano partirà oggi alla volta di Torino per assistere dal vivo al match. "Deve stare sempre con noi perché ci può dare una grande mano".
Lunedì è tornato al Franchi per la prima volta dopo il malore accusato contro l'Inter lo scorso 1 dicembre, oggi invece sarà all'Allianz Stadium per supportare anche in trasferta i suoi compagni di squadra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-juve-fiorentina-e-uno-scontro-diretto-per-la-champions-parola-dordine-equilibrio/282506/