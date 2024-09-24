Gazzetta: “Bove è un pilastro della Fiorentina, contro la Lazio ha giocato in tre ruoli diversi a centrocampo”

Bove si è rivelato una risorsa fondamentale per il gioco della Fiorentina

Edoardo Bove si è rivelato una risorsa fondamentale per la Fiorentina di Raffaele Palladino, grazie alla sua capacità di adattarsi e cambiare ruolo durante la partita contro la Lazio. Nel primo tempo ha giocato come trequartista, poi, con l'ingresso di Gudmundsson, si è spostato a sinistra a centrocampo, per infine posizionarsi nei due di mediana nel 4-2-3-1 finale. Bove ha dichiarato di preferire il ruolo di mezzala, che gli permette di essere più coinvolto nel gioco e vicino alla porta. Palladino ha elogiato la sua versatilità e intelligenza, definendolo un "jolly". Fin dal suo arrivo il 30 agosto, Bove è diventato un pilastro della squadra, giocando da titolare nelle ultime partite. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

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