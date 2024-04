Gazzetta: “Bonaventura-Fiorentina scatterà il prolungamento ma lui vuole restare a Firenze?”

Sono tanti i calciatori che lasceranno la Fiorentina a fine stagione. Tra coloro che sono in bilico c’è Giacomo Bonaventura. Il centrocampista è in scadenza, scatterà tuttavia un rinnovo automatico al raggiungimento del 70% delle presenze sul totale delle partite disputate dalla Fiorentina in questa stagione. Se, com’è probabile, ci sarà il prolungamento per un altro anno, rimarrà da capire se le parti vorranno poi continuare insieme. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

