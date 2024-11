Gazzetta: “Biraghi? Se chiederà la cessione a gennaio, Fiorentina pronta ad accontentarlo”

Cristiano Biraghi, ormai ex capitano della Fiorentina e unico giocatore viola in scadenza. Il contratto infatti, con un’opzione di rinnovo automatico fino al 2026, scade nel 2025. Lui gioca a singhiozzo e lo spazio in rosa è veramente poco. Per questo motivo se a gennaio chiederà la cessione la Fiorentina è pronta ad accontentarlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.