Gazzetta: "Beltran titolare a Napoli? Palladino sceglierà oggi in extremis, ballottaggio con Gudmundsson"

Beltran potrebbe affiancare Kean anche oggi

Yacine Adli ha superato l’infortunio ed è tornato nella lista dei convocati, ma sembra troppo presto per vederlo fra i titolari e dovrebbe avere spazio a gara in corso. In attacco Beltran potrebbe aver vinto il ballottaggio con Gudmundsson per affiancare Kean, visto che l’islandese deve ancora ritrovare il giusto minutaggio però la decisione definitiva sarà presa oggi in extremis. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.