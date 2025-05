Gazzetta: “Beltran per 10 milioni può tornare al River. Gudmundsson? Ipotesi rinnovo del prestito”

Se l’affare Kean non dipende dalla Fiorentina, ma dai possibili acquirenti, diversa è la situazione dei partner in attacco del centravanti azzurro. Ieri si è già sfilato Zaniolo che oggi a Udine, infortunato (lombalgia), non ci sarà e farà poi ritorno al Galatasaray. Mancherà pure Folorunsho per un fastidio al ginocchio. Ma rientra Cataldi in mezzo. Davanti c’è il solito dubbio: Albert Gudmundsson o Lucas Beltran? Entrambi sono sotto esame.

In particolare l’islandese che non ha convinto pienamente e per il quale il Genoa chiede un riscatto di 17 milioni. Se le parti troveranno un accordo potrà essere sulla base di un rinnovo del prestito. Altrimenti sarà dura sborsare totalmente 25 milioni. Lucas Beltran, invece, è viola, ma il River Plate gli fa la corte per farlo tornare in patria. Commisso e i suoi per 10 milioni lo farebbero partire. Tatticamente il suo valore non si discute. È utilissimo soprattutto nella fase di non possesso e Palladino lo sa bene, ma davanti alla porta meno. Cinque i gol in campionato. Sei, invece, quelli di Gud che non ha ripetuto la doppia cifra della passata stagione in cui ha brillato al Genoa salendo qualche scalino. Una rete oggi potrebbe cambiare la vita, il destino e la destinazione di entrambi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.