Gazzetta, basta “buonismo” con Vlahovic: Commisso passa all’attacco, difficile un accordo lampo

La pazienza è finita. Il presidente Commisso dichiara chiusa la fase del “buonismo” nella trattativa per l’allungamento del contratto di Dusan Vlahovic. Il patron viola considera il gioiello serbo una specie di figlioccio. Lo ha difeso quando lui un anno fa era in difficoltà. Gli ha anche offerto uno stipendio favoloso.

Il presidente della Fiorentina sperava e spera ancora di poter chiudere questa delicata operazione in tempi brevi. Dopo la partita con il Napoli partirà per gli Stati Uniti. Ci sarà spazio per un accordo lampo? Difficile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

