3 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta bacchetta Ranieri: “Si ricordi che la fascia è stata indossata da grandi uomini. Si risparmi certi atteggiamenti”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

3 Novembre · 10:22

Aggiornamento: 3 Novembre 2025 · 10:22

Non sono passate inosservate le proteste del capitano viola

Ma la squadra di Pioli ha creato pochissimo: un tiro di Kean parato sulla linea da Falcone su azione d’angolo e due conclusioni sballate di Gudmundsson e soprattutto di Sohm. Ma a quel punto la partita aveva perso una logica e viveva di fiammate dopo la corretta cancellazione al Var di un rigore che Rapuano aveva concesso ai viola per un auto-sgambetto di Ranieri (il capitano si ricordi che quella fascia è stata indossata da grandi uomini oltre che da campioni: certi atteggiamenti se li risparmi). E così è andato in scena l’abituale cliché di queste situazioni: la curva che contesta, i giocatori che sfilano a testa bassa, l’allenatore che non si presenta in sala stampa, la decisione del ritiro in attesa del confronto tra società e tecnico e delle valutazioni finali. Il problema, per Pioli, è che non c’è molto da valutare ormai: sembra tutto chiarissimo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

