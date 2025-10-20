20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:30

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta bacchetta Pioli: “Dovrebbe prendersela un po’ con se stesso, Fiorentina troppo rinunciataria”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta bacchetta Pioli: “Dovrebbe prendersela un po’ con se stesso, Fiorentina troppo rinunciataria”

Redazione

20 Ottobre · 07:59

Aggiornamento: 20 Ottobre 2025 · 08:00

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

Amaro il ritorno di Pioli a San Siro

La Fiorentina ultima, assieme a Genoa e Pisa, ha protestato per il rigore concesso al Milan via Var, ma Pioli – amaro il suo ritorno nel San Siro milanista, che lo ha amato come pochi altri –dovrebbe prendersela un po’ con se stesso. Troppo rinunciataria la Fiorentina sia prima sia dopo il vantaggio.

Schieramenti identici, 3-5-1-1 gli uni e gli altri, laddove quell’uno dietro la punta era un centrocampista, Saelemaekers nel Milan e Fazzini nella Fiorentina. Il manifesto della reciproca speranza che l’avversario si scoprisse e concedesse campo per una cavalcata nello spazio di Leao o di Kean. Nulla di tutto questo è accaduto nel primo tempo segnato da uno stallo tattico e tecnico. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio