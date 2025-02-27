Gazzetta avvisa: “Fiorentina senza Kean è quasi un animale indifeso. Potrebbe tornare contro il Panathinaikos”

I 19 gol stagionali sono un dato strepitoso

La Fiorentina senza Moise Kean è quasi un animale indifeso. La squadra di Palladino si è spesso aggrappata al suo centravanti, che non ha quasi mai deluso. I 19 gol stagionali sono un dato strepitoso, se si pensa che ancora ci sono tante partite da giocare. La difficoltà nell'andare in gol con qualsiasi giocatore che non faccia di nome Moise è evidente. Per questo Palladino spera di riaverlo il prima possibile. Kean potrebbe tornare per l'andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.