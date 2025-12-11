11 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta avverte: “Se la Fiorentina snobba la Dinamo non ha capito nulla, deve mostrare segnali”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta avverte: “Se la Fiorentina snobba la Dinamo non ha capito nulla, deve mostrare segnali”

Redazione

11 Dicembre · 08:56

Aggiornamento: 11 Dicembre 2025 · 09:04

TAG:

FiorentinaVanoli

Condividi:

di

La Gazzetta avverte la Fiorentina, sperando che la squadra possa finalmente mostrare unità e voglia di ripresa

Analizzando il momento della Fiorentina, la Gazzetta si è soffermata anche sulla gara di stasera di Conference. Questo l’avvertimento della Rosea: “Preparando la partita di oggi tanti pensieri avranno affollato la mente di Vanoli. Se la Fiorentina snobbasse la sfida con gli ucraini dimostrerebbe di non aver capito nulla. Quindi pensiamo e speriamo che la affronterà nel modo giusto almeno per quanto riguarda l’approccio e la determinazione. Questo non significa che la vittoria sgorgherà in modo automatico o che d’improvviso una squadra slegata e confusa si trasformerà in una formazione compatta e organizzata, ma ci aspettiamo di vedere qualche passo avanti rispetto alla tremenda gara con il Sassuolo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio