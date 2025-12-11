Gazzetta avverte: “Se la Fiorentina snobba la Dinamo non ha capito nulla, deve mostrare segnali”

Analizzando il momento della Fiorentina, la Gazzetta si è soffermata anche sulla gara di stasera di Conference. Questo l’avvertimento della Rosea: “Preparando la partita di oggi tanti pensieri avranno affollato la mente di Vanoli. Se la Fiorentina snobbasse la sfida con gli ucraini dimostrerebbe di non aver capito nulla. Quindi pensiamo e speriamo che la affronterà nel modo giusto almeno per quanto riguarda l’approccio e la determinazione. Questo non significa che la vittoria sgorgherà in modo automatico o che d’improvviso una squadra slegata e confusa si trasformerà in una formazione compatta e organizzata, ma ci aspettiamo di vedere qualche passo avanti rispetto alla tremenda gara con il Sassuolo”.