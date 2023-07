Gazzetta, Arabia, United e Bayern su Amrabat ma lui sogna ancora il Barcellona

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sul futuro di Sofyan Amrabat, in uscita dalla Fiorentina. La prima, di cui si parla non certo da ieri, ha l’identikit di Sofyan Amrabat, cercato in Arabia (destinazione che non lo convincerebbe del tutto) ma anche da Manchester United e Bayern; il tutto mentre lui, come nel gennaio scorso, sogna sempre le Ramblas di Barcellona. La sua uscita – data ormai per assodata, per ora a parole – aprirebbe alle acquisizioni per completare la terza Fiorentina di Vincenzo Italiano.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA SU VERA