Gazzetta, Amrabat rifiuta il Cagliari: la Fiorentina vuole cederlo con l’obbligo di riscatto

Chi cerca innesti per risalire la classifica è il Cagliari. Il presidente Giulini ha in mente di cambiare pelle al gruppo di Mazzarri e prova il colpaccio Amrabat dalla Fiorentina in prestito. Il venticinquenne marocchino si sta guardando intorno. Il centrocampista al momento è intenzionato a rifiutare la corte dei sardi per aspettare un club che non lotta per salvarsi. Commisso in caso di cessione vuole recuperare un investimento da 21,5 milioni del gennaio 2019 e punta a un obbligo di riscatto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

