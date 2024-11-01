Gazzetta: “Amarezza doppia per il Genoa, prima dei rovesci societari, De Gea era stato ad un passo”

Un De Gea superlativo a Marassi

La Gazzetta dello Sport oggi ha parlato di David De Gea. Ma poi fatalmente i limiti della squadra di Gilardino, azzoppata, ma mai doma, sono venuti fuori, il campo s'è aperto e Beltran ha pescato in area Gosens. Li la fortezza del Grifone è crollata, ma poi c'è stato dell'altro, un finale di rabbia genoana che ha trovato però un De Gea superlativo. Amarezza doppia, perché prima dei rovesci societari, proprio lo spagnolo era stato a un passo dal Genoa.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-la-fiorentina-ha-faticato-molto-senza-kean-de-gea-prodigioso-ha-sventato-due-gol/274985/