Gazzetta: “All’andata Kean regalò i tre punti nel recupero: da guardare con fiducia l’utilizzo part time”

Dalla Cremonese alla Cremonese: sono passati due mesi e mezzo dalla gara d’andata, 11 partite in cui la squadra di Vanoli ha raccolto 16 punti. La rimonta del 2026 è iniziata proprio da lì, dalla rete di Kean nel recupero che regalò alla Fiorentina i primi 3 punti del nuovo anno. Kean che era entrato a una manciata di minuti dalla fine, sufficienti per griffare il match.

Motivo in più per guardare con fiducia anche a un utilizzo part time dell’azzurro, capace di trasformare in oro ogni pallone anche in una stagione dimessa come questa, condizionata dai problemi fisici oltre che dall’andamento lento della squadra. Però con 9 centri (di cui 8 in A), pur essendo ben lontano dai 25 del 2024-25, è comunque il miglior marcatore della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.