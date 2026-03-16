16 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:53

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Gazzetta: “All’andata Kean regalò i tre punti nel recupero: da guardare con fiducia l’utilizzo part time”

Rassegna Stampa

Gazzetta: “All’andata Kean regalò i tre punti nel recupero: da guardare con fiducia l’utilizzo part time”

Redazione

16 Marzo · 09:03

Aggiornamento: 16 Marzo 2026 · 09:03

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Con 9 centri è comunque il miglior marcatore della Fiorentina

Dalla Cremonese alla Cremonese: sono passati due mesi e mezzo dalla gara d’andata, 11 partite in cui la squadra di Vanoli ha raccolto 16 punti. La rimonta del 2026 è iniziata proprio da lì, dalla rete di Kean nel recupero che regalò alla Fiorentina i primi 3 punti del nuovo anno. Kean che era entrato a una manciata di minuti dalla fine, sufficienti per griffare il match.

Motivo in più per guardare con fiducia anche a un utilizzo part time dell’azzurro, capace di trasformare in oro ogni pallone anche in una stagione dimessa come questa, condizionata dai problemi fisici oltre che dall’andamento lento della squadra. Però con 9 centri (di cui 8 in A), pur essendo ben lontano dai 25 del 2024-25, è comunque il miglior marcatore della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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