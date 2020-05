Ci si aspettava, scrive La Gazzetta dello Sport, che Riccardo Sottil, esterno tecnico e veloce, figlio di Andrea ex difensore di A, esplodesse già in questa stagione. Non è andata così: una manciata di presenze, solo tre volte in campo come titolare, nessun gol. Sottil è forse un po’ in ritardo, ma sempre in tempo. La Fiorentina crede in lui, gli ha rinnovato il contratto fino al 2024. Ora tocca a Riccardo battere dei colpi.