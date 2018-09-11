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Gazzetta, accordo vicino per i rinnovi di Simeone e Biraghi

"La al lavoro per blindare il Cholito e Cristiano Per la punta e il terzino sinistro pronto il rinnovo fino al 2023 con robusto adeguamento dell’ingaggio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2018 08:28
Gazzetta, accordo vicino per i rinnovi di Simeone e Biraghi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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"La #Fiorentina al lavoro per blindare il Cholito #Simeone e Cristiano #Biraghi. Per la punta e il terzino sinistro pronto il rinnovo fino al 2023 con robusto adeguamento dell’ingaggio #calciomercato".

Questo il tweet di Schira esperto di mercato della Gazzetta dello Sport

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