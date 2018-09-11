Gazzetta, accordo vicino per i rinnovi di Simeone e Biraghi
"La al lavoro per blindare il Cholito e Cristiano Per la punta e il terzino sinistro pronto il rinnovo fino al 2023 con robusto adeguamento dell’ingaggio
A cura di Redazione Labaroviola
11 settembre 2018 08:28
"La #Fiorentina al lavoro per blindare il Cholito #Simeone e Cristiano #Biraghi. Per la punta e il terzino sinistro pronto il rinnovo fino al 2023 con robusto adeguamento dell’ingaggio #calciomercato".
Questo il tweet di Schira esperto di mercato della Gazzetta dello Sport