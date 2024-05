Gazzetta a gamba tesa: “Fiorentina irriconoscibile, primo tempo non concreto poi il nulla”

Una sconfitta che fa persino più male, di quella contro il West Ham. Il maorcchino aveva giocato una brutta gara, soffocato da Milenkovic, poi lo scatto felino, e la rete decisiva. Terza finale persa in due anni, dopo un buon primo tempo. La Fiorentina poi si è accartocciata su se stessa, irriconoscibile. L’Olympiacos ha perso coraggio, è ripartito bene, una squadra grintosa e organizzata. Nei primi 45′ la squadra di Italiano si era mossa bene, e ai greci non riusciva nulla di quello visto contro il Villa. Ma come sempre manca la conretezza. Poi Mendilibar cambia, e i suoi diventano più aggressivi. La Fiorentina smette di costruire e si affida ai lanci lunghi. Per la viola finisce qui, ancora una volta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.