Gazzetta: “A destra dubbi sul vice Dodò, non è scontata la conferma di Fortini”

La fascia sinistra è sistemata con Gosens e Parisi. A destra invece sorge un dubbio sul vice Dodò, per il quale si cerca ancora l’accordo per il rinnovo, perché non è scontata la conferma di Fortini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
Aggiornamento: 7 Agosto 2025 · 09:19
