Gazzetta: "A destra dubbi sul vice Dodò, non è scontata la conferma di Fortini"

Gazzetta: “A destra dubbi sul vice Dodò, non è scontata la conferma di Fortini”

7 Agosto · 09:19

7 Agosto 2025

Fiorentina

La fascia sinistra invece è già sistemata

La fascia sinistra è sistemata con Gosens e Parisi. A destra invece sorge un dubbio sul vice Dodò, per il quale si cerca ancora l’accordo per il rinnovo, perché non è scontata la conferma di Fortini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

