Gautieri: "Domenica chi sbaglia rimane fuori dall'Europa. Fagioli ha dato geometrie e ordine"

Mister Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni del Pentasport questo pomeriggio, parlando della Fiorentina e analizzando il momento della formazione viola. Questo un estratto delle sue parole:"La...

Mister Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni del Pentasport questo pomeriggio, parlando della Fiorentina e analizzando il momento della formazione viola. Questo un estratto delle sue parole:

"La sfida di domenica, sarà una gara aperta a qualsiasi risultato e decisiva per entrambe. Il Milan è una squadra che gioca, ma allo stesso tempo fa anche giocare. Chi sbaglia rischia di rimanere fuori dalla corsa europea. La formazione di Palladino ha ritrovato l'entusiasmo e l'equilibrio giusto con i nuovi acquisti, soprattutto con Fagioli a centrocampo, che ha dato geometrie importanti. In un confronto così, non si può sbagliare partita, quattro punti sono importanti da mantenere o da migliorare. Da ora in poi devi sbagliare il meno possibile. L'allenatore è importante, ma in campo ci vanno i giocatori. Cambiare spesso sistemi di gioco, può significare andare in difficoltà. Palladino è stato bravo ed equilibrato a capire dove intervenire, sul mercato e a livello tattico e in parte ha risolto i problemi".