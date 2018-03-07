Gattuso: "Sono stati giorni difficili, lo conosco da quando aveva 15 anni. Vi racconto un aneddoto su Astori.."

Rino Gattuso, allenatore del Milan, durante l'intervista in vista di Milan-Arsenal ha parlato di Astori e dei momenti duri vissuti dopo la notizia della sua morte. Queste le sue parole:

Un adettoto?

"Io ho un ricordo di lui. Glielo dissi anche l'ultima volta che ci siamo visti: lui mi chiedeva sempre il permesso di usare la palestra, dopo la terza o quarta volta gli spiegai che non mi doveva chiedere nulla. Era un ragazzo di una semplicità incredibile. Dobbiamo ricordarlo: ci lamentiamo sempre che i giovani sono peggiorati, lui era incredibile e si comportava da persona matura già a sedici anni".

Cosa è successo quando lo avete saputo?

"Mancavano 5 o 6 minuti alla fine dell'allenamento, stavamo provando i calci piazzati. Si è avvicinato il nostro team manager e ce l'ha confermato, da quel momento sono state ora brutte e difficili. Non è stato facile lavorare: in tampi hanno giocato con lui in nazionale, Montolivo e Antonelli per esempio sono andati in vacanza con lui due mesi fa. È stato duro da digerire, ma bisogna andare avanti. Ci mancherà un grande atleta e un grande uomo, lo ricorderemo".