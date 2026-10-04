Gattuso: "Spero di non perdere Gudmundsson per due mesi, sarebbe grave per la squadra non averlo"

Il giocatore islandese ha avuto un brutto infortunio in Nazionale

Preoccupano in casa Lazio le condizioni fisiche di Albert Gudmundsson: rientrato anticipatamente dagli impegni con la propria Nazionale a causa di un problema alla spalla, l'attaccante in prestito dalla Fiorentina potrebbe rimanere ai box più a lungo del previsto.

La gravità dell'infortunio

Durante il match contro l'Estonia, il giocatore islandese ha riportato una lussazione alla spalla sinistra, rientrata spontaneamente. Nel frattempo, le dichiarazioni rilasciate da Gattuso ai canali ufficiali di Lazio Style Channel non lasciano ben sperare: “Gudmundsson? L'auspicio è di riaverlo a disposizione al più presto; mi auguro che lo stop sia decisamente inferiore ai due mesi di cui si sta parlando”.