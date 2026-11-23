Mazzarri sbotta: "In Grecia mi prendono tutti in giro sin da quando sono arrivato qui"

Il tecnico dell'Iraklis ha parlato di come si sta trovando in Grecia

Al termine del pesante ko per 6-2 incassato dal suo Iraklis contro l'Olympiacos, Walter Mazzarri si è presentato in sala stampa puntando il dito contro la direzione di gara e, in particolare, contro il cartellino rosso ricevuto:

"Mi trovo regolarmente dentro la mia area tecnica, un giocatore avversario mi spinge e l'arbitro che fa? Manda via me. Una cosa incredibile. Ci tengo a sottolineare che, prima del mio allontanamento, il punteggio era in equilibrio sul 2-2. Ho sensazioni contrastanti dentro di me, ma ho l'impressione che dal mio arrivo qui in Grecia io sia stato soltanto preso in giro".

L'allenatore livornese ha poi chiuso lì il suo intervento senza rilasciare ulteriori dichiarazioni. La situazione di classifica resta delicata per l'Iraklis, fermo nei bassifondi della massima serie greca al decimo posto (su quattordici squadre) con appena 10 punti raccolti in 11 giornate.