È amareggiato Gennaro Gattuso dopo la sconfitta interna per 0-2 contro la Fiorentina. “Credevo di poter fare una bella partita – commenta a Sky – ma abbiamo giocato solo per venti minuti. In allenamento vedo delle cose che mi piacciono, poi arriviamo qui e siamo piatti, ci facciamo puntare. Oggi siamo stati inguardabili, chiediamo scusa ai tifosi. Continuiamo a essere una squadra malata”.