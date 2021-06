Gattuso e l’addio alla Fiorentina: avvocati al lavoro per trovare una via d’uscita consensuale

Gli avvocati sarebbero all avo per trovare una via d’uscita consensuale. L’ufficialità della separazione potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. A segnare il solco insanabile di distanza sono state le tensioni tra la dirigenza viola e Mendes, che di Ringhio è il procuratore. Inevitabilmente queste fibrillazioni legate alle operazioni in entrata che si sperava si potessero chiudere a stretto giro di tempo, hanno insinuato ombre nell’ex Napoli.

Le problematiche sono nate a seguito delle elevate valutazione economiche avanzate dai club proprietari dei cartellini dei giocatori rientrati nell’orbita viola e assistiti dal super agente. Su tutti c’è il caso Sergio Oliveira, centrocampista: il Porto ha chiesto oltre 20 milioni, la Fiorentina massimo era protna a metterne sul piatto una decina. Il giocatore è sempre piaciuto ma al giusto prezzo. Stesso discorso per Guedes. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CECCARINI: “SOTTIL, IL CAGLIARI LO RISCATTERÀ. LA FIORENTINA PUÒ ESERCITARE IL CONTRORISCATTO ENTRO SABATO”