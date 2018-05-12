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Gattuso: "Battere la Fiorentina? Non serve un'impresa, ma non sarà facile. La mia paura..."

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa, in vista del rush finale di campionato per l'EL: "Quanto è complicato giocare contro Atalanta e Fiorentina? Una via di mezzo, ne impresa né facile. Avr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 maggio 2018 15:25
Gattuso: "Battere la Fiorentina? Non serve un'impresa, ma non sarà facile. La mia paura..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gattuso
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gattuso
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Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa, in vista del rush finale di campionato per l'EL: "Quanto è complicato giocare contro Atalanta e Fiorentina? Una via di mezzo, ne impresa né facile. Avrei fatto di tutto per vincere sta Coppa Italia, ma so come va il calcio e già pensavo al “e se non dovessimo vincerla?”. La mia paura più grande era questa. Ora arrivano questi 180 minuti e dobbiamo arrivarci mentalmente e fisicamente al meglio. La cosa che conta di più è non creare tensioni, fare arrivare questi ragazzi ad aver voglia di Atalanta e Fiorentina".

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