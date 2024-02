Gasperini si lamenta: “È stato fatto un pasticcio con le partite di Supercoppa, per noi era già evidente”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, soffermandosi sulla questione della gestione dei recuperi della 21° giornata per gli impegni di Supercoppa, muovendo delle critiche alla Lega Serie A per le decisioni relative al calendario. Le sue parole:

“Il pasticcio è stato fatto con le partite di Supercoppa, non è una cosa di oggi. Per noi era già molto evidente anche perché l’Atalanta in quel momento era già qualificata. Non è qualcosa che posso cambiare, dobbiamo adattarci. Dobbiamo prendere una gara per volta, non è una cosa normale, se fosse successo a qualche altra squadra chissà quali polemiche sarebbero uscite fuori. Chi temo? In questo momento il Milan. Ci sono anche Sporting, Juventus e Fiorentina, è un calendario dove non possiamo spendere energie su quello che è. Noi avremo sempre un vantaggio, se va bene siamo contenti per la partita successiva, se non va bene non avremo tempo nemmeno di disperarci”.

