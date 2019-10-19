Gasperini se la prende con l'arbitro: "I due rigori per la Lazio non ci sono"

Giampiero Gasperini si è sfogato così a fine partitaA Roma contro la Lazio c'è sempre qualcosa che non va bene..."È così, in modo molto evidente: è successo in Coppa Italia e oggi. Prendiamo tutto que...

Giampiero Gasperini si è sfogato così a fine partita

A Roma contro la Lazio c'è sempre qualcosa che non va bene...

"È così, in modo molto evidente: è successo in Coppa Italia e oggi. Prendiamo tutto questo, la classifica e la prestazione, di fronte a questo possiamo fare poco. La Lazio è stata rilanciata dal rigore. Sono episodi molto grave, non dico come quello di maggio, lì c'era un trofeo di mezzo. Per me non esiste neanche il secondo rigore, Immobile si mette davanti a De Roon e gli impedisce di prendere la palla".

Sulla prestazione dell'Atalanta:

"Partita troppo bella per spendere parole su episodi così piccoli e di poco spessore. Anche in difficoltà, sul 2-3, abbiamo fatto bene: avevamo la partita in mano. Possiamo fare di meglio quando si alza l'aggressività, questo sì. La Lazio ha avuto delle occasioni, ma niente a che vedere con le nostre in termine di quantità. Non c'è proprio la proporzione da fare. Poi sul risultato 3-3 si può dire tutto. Noi siamo convinti di aver fatto bene, siamo soddisfatti".

Muriel perché segna solo in trasferta?

"In casa abbiamo fatto solo una partita con il Lecce ed è entrato nel finale. Prima ha avuto dei problemi fisici. Oggi ha fatto due gol ma in generale ha fatto molto bene. Se riesce ad avere continuità, penso che possa essere un valore importante per noi".